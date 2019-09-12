الاسترخاء والذاكرة المتصلة في ثاني أيام ورشة فيوكوموري بالمعاصر والتجريبي

تستمر ورشة ذاكرة الفضاءات الأصلية فى يومها الثاني الموافق الخميس 12 سبتمبر، للمدربة اليابانية تشيمي فيوكوموري ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر في دورته السادسة والعشرين، وذلك بمدرسة الرقص بمركز الإبداع.



بدأ اليوم الثانى من ورشة ذاكرة الفضاءات الأصلية بتمرين استرخاء الجسد، عن طريقة لف اليد بشكل دائري، ثم نضغط على عضلة الكتف ونأخذها للخلف، ثم هزَّ اليد جيداً لكى يحدث استرخاء الأيدي، وانتقلت تشيمى إلى مساج الرأس والظهر، حيث يقوم المتدربون بوضع أصبعهم على منطقة منتصف

الرأس ويلفون الأصابع فى دوائر متصلة، ثم ينخفضون بأصابعهم على الظهر، ويتابع المتدربون بخفض رؤوسهم لتصل إلى الأرض، ثم الإمساك بمنطقة الحوض جيداً والقيام بسحبها إلى الخلف .

ثم بدأت فيوكوموري تدريب استرخاء الجسد، وعلى حد تعبيرها "حتى تشعر بأنك فى الجنة" وذلك من خلال تسطيح أجسام المتدربين على الأرض ويعمل التدريب على اكتشاف المتدرب لعضلات جسمه .



ثم عملت تشيمى على منطقة الذاكرة، عن طريق

إحضار المتدربين لشيء مادي له ذكرى متصلة مع المتدرب منذ الصغر، ثم يتم تكوين مجموعات منفصلة من المتدربين، ويقوم كل شخص بأخذ هذه الذكرى ويجعل جسده يحكى لنا من ذاكرته علاقته مع هذا الشيء، ثم يحاول باقى أفراد المجموعة اكتشاف ماذا قال هذا الشخص، وذلك فى حدود جملة مختصرة واضحة .

يذكر أن الدورة 26 للمعاصر والتجريبي تحظى بست ورش تدريبية عملية إضافة لمحاضرات عملية لكبار المدربين الدوليين، كما يشهد المهرجان عودة الإصدارات الورقية، وموقعًا إلكترونيًّا مطوّرًا وتطبيقًا إلكتروني للهواتف المحمولة لمتابعة كافة فعالياته ومعرفة مواعيد وأماكن العروض والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى 22 عرضًا مسرحيًّا من عدة دول مختلفة .