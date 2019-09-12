صفحات المشاهير دفترعزاء سيمون أسمر صانع النجوم

نعى مشاهير الوطن العربي من نجوم الفن والإعلام المخرج اللبناني المبدع سيمون أسمر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، في أحد مستشفيات بيروت.

وتصدر سيمون أسمر محركات البحث عقب خبر وفاته، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبيه هاشتاج يحمل اسمه، كما تحولت صفحات نجوم الفن والإعلام لدفتر عزاء ورثاء للراحل سيمون أسمر الذي كان له الفضل في اكتشاف أغلب نجوم لبنان ولُقب بصانع النجوم.

وغردَت الفنانة كارول سماحة قائلة:"اليوم رحل عملاق من صانعي النجوم والإعلام والإخراج في لبنان والعالم العربي سيمون أسمر ستبقى علامة فارقة في عالم الفن والتلفزيون".

وقالت هيفاء وهبي"وداعًا للأستاذ الكبير سيمون أسمر ستظل في ذاكرة لبنان واللبنانيين رحمك الله".

عراب الفن سيمون أسمر

وكتب الإعلامي نيشان:"في ستديو الفنّ، البرنامج الذي شهد على ولادة أبرز النجوم، كان سيمون أسمر هو الهَيْبَة.. جمع وليد غلميّة،

وزكي ناصيف، وطلال حيدر، والياس الرحباني، وماغي فرح وجورجيت جبارة ومبدعين كثر في لجنة تحكيم وصنعوا تلفزيون..مجرّد المرور في برامجه كان ميداليّة"، وأطلق عليه لقب"عراب الفن.

وقالت أحلام:"وداعًا سيمون أسمر وداعاً لـشخص كثيراً ما دعمني وشجعني وآمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي من القلب ستظل في قلوبنا ولو رحلت أستاذنا الكبير ورمز من رموز الوطن العربي"

وعبر المطرب وائل كافوري عن حزنه برحيل صانع النجوم بكلمات:"سِـتَّة و سبعين من سـنين العمر قلال و مـش كافِـين هَـيْ أول أرزة بْ لـبـنــان ماتت بِ السِتَّة و سبعيـن".

فيما نعى زياد برجي صانع النجوم عبر حسابه على "إنستجرام" معلقًا على صوره تجمعه مع الراحل قائلًا:"رح نشتقلك، سيمون أسمر، الله يرحمك".

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ونشرت الفنانة داليدا خليل كلمات تذكر بها مواقفها معه:"كلماتك وسام بعتز فيه حتى

آخر يوم بحياتي، سيمون أسمر الحلم الذي غادر الأرض وبقى في الخيال أسطورة و مبدع لن يتكرر..الرحمة لروحك وأحر التعزية لعائلتك الكريمة".

وعلقت المطربة نجوى كرم:"كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إليك.. أنت كنت عنوانه..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

وكتبت إليسا التي كانت من أول من نعى صانع النجوم:"الله يرحمك يا أستاذ، أنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان لنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الأيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح.. نفسك بالسما".

وأضافت ديانا حداد:" ورحل صانع النجوم صاحب النظرة الفنية الثاقبة المخرج سيمون أسمر..رجل لن يتكرر في الفن".

وشارك جمال فياض الناقد الفني في رثاء الراحل معلقًا:"وداعًا سيمون الكبير برحيلك تنطوي صفحة في عالم صناعة النجوم في لبنان والعالم العربي، قد لا تتكرّر بعده رحم الله سيمون أسمر الكبير! يعزّيني أني بدأت العمل في الصحافة بمهمة تغطية تصوير برنامج "ستوديو الفن" وأني كنت آخر من وجّه له التحية بالتكريم في مهرجان".

وقالت بولا يعقوبيان الإعلامية اللبنانية:"فليكن وداعه شعبيًّا جامعًا أعطى وطنه نجوما وأقمار سنفتقد جميعًا موهبة خرجت آلاف المواهب من كبار بلدي الذين لا يعوضون وداعا وإلى اللقاء يا أستاذ سيمون أسمر".