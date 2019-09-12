تعرف على تفاصيل اليوم الثاني لورشة المدرب الأسترالي بيتر ايكرسول

بدأت فعاليات اليوم الثاني من ورشة الدراماتورج المقامة في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر في المجلس الأعلى للثقافة، ضمن فاعليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والمعاصر، للمدرب الأسترالي بيتر إيركسول، بمراجعة اليوم الأول من الورشة مع المتدربين، وأهم النقاط التي خرجوا بها من الحديث، ومنها تعريف الدراماتورج وكتاب أرسطو الشعر ودور الدراماتورجي الذي يعمل في المسرح.
قسم إيكرسول المتدربين إلى أربعة مجموعات لعمل تدريب عملي حول فكرة التراجيديا والتي تعد شكلًا منأشكال المسرح المتواجدة منذ عصر اليونان القديم، ثم عرض المتدربين قصصهم المختلفة والتي تحمل أشكال مختلفة المفهوم التراجيديا.
ارتكز إيكرسول على نقطة هامة وهي مفهوم الدراماتورجي الحديث والذي يختلف عن الدراماتورجي الكلاسيكي وتكوين النص التقليدي الذي يبدأ بحدث ثم تصاعد للأحداث ثم نهاية، كما أشار في حديثه إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتها على حياتنا، فقد أصبح حياتنا تسير بشكل غير تقليدي، فالأحداثلدى الدراماتورجي الحديث لا تسير بشكل متسلسل.
وضرب مثالا للدراماتورجي "ماريان فان هوفن"، وهي والتي أوضحت مفهوم الدراماتورج الحديث كشبكة، وقد اشتهرت في فترة الثمانينات والتسعينات وكتبت عن الطريقة ومفهوم الدراماتورجي الحديث، وأشار ايكرسول إلى خصائص ومزايا الدراماتورجي الحديثة والتي لا تتخلي أيضًا عن مفهوم الدراماتورج التقليدية .
يذكر أن الدورة 26 للمعاصر والتجريبي تحظى بـ 6 ورش تدريبية عملية، إضافة لمحاضرات عملية لكبار المدربين الدوليين، كما يشهد المهرجان عودة الإصدارات الورقية، وموقعًا إلكترونيًّا مطورًا وتطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة لمتابعة كافة فعالياته ومعرفة مواعيد وأماكن العروض والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى 22 عرضًا مسرحيًّا من عدة دول مختلفة .
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