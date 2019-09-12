اليوم .. 10 فعاليات مسرحية بالمعاصر والتجريبي

يشاهد جمهور مهرجان القاهرة الدولي لمسرح المعاصر والتجريبي الدورة الـ26، اليوم الخميس 12 سبتمبر برنامجا حافلًا، يبدأ من العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى ما بعد العاشرة مساء، وذلك عبر 5 فعاليات صباحية بين ورش تدريب ومحاضرات عملية إضافة لخمسة عروض مسرحية للبرازيل وكوسوفو والكويت والكونغو ومصر، حيث تبدأ من العاشرة وحتى الواحدة ظهرًا، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية محاضرة عملية "Master Class " عن التمثيل للمدربين "فين شامبري، جوزي سيد، وجوناثان والترز" في العاشرة مساءً.



ويشهد المسرحيون من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا محاضرة عملية Master Class عن أعمال تواضروس تيرزوبولس

والمسرح اليوناني المعاصر ويحاضر بها مدير مهرجان اليونان سافاس باتسليديس وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة القاعة الرئيسية، ومن الحادية عشرة وحتى الثانية ظهرًا يشهد متدربو ورشة الفنانة اليابانية تشيمي فيوكوموري اليوم الثاني لورشة "استكشاف الحوار الحقيقي مع ذاكرة الفضاءات" بمدرسة الرقص في مركز الإبداع بالأوبرا.

وتستمر ورشة الدراماتورج ليومها الثاني للمدرب الأسترالي بيتر إيكرسول من الحادية عشرة وحتى الثانية ظهرًا بقاعة الآداب بالمجلس الأعلى قاعة الآداب، كما يشهد المهتمون حفل توقيع إصدارات المهرجان من الثانية عشر صباحًا

وحتى الثانية ظهرًا بالمجلس الأعلى والتي يستعيد المهرجان إصدارها بعد توقف دام لسنوات.

ويحظى جمهور المعاصر والتجريبي بخمسة عروض مسرحية، تبدأ في الخامسة مساء بعرض "جزء من الفانية" لدولة الكويت، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، وفي السابعة مساء يشهد الجمهور ثلاثة عروض هي "traditional meet urban" لدولة الكونغو على المسرح العائم الصغير، و "The Miser " لدولة كوسوفو على مسرح مركز الهناجر للفنون، و العرض المصري "بهية" على مسرح الجمهورية، كما يقدم في التاسعة مساء عرض "The Dream Hospice" لدولة البرازيل وذلك على مسرح السلام .



يذكر أن المهرجان يحظي بمشاركة 22 عرضًا مسرحيًّا إضافة لست ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر.