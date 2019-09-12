مالطة تستضيف النسخة الأولى من مهرجان "نجوم المتوسط" الغنائي

تستضيف مالطة اعتبارًا من يوم 4 أكتوبر المقبل النسخة الأولى من مهرجان نجوم المتوسط "ميديتيرينيان ستار" الغنائي.
الدول المتوسطية.
ويهدف المهرجان، الذي تنظمة مؤسسة السياحة المتوسطية وهيئة السياحة المالطية ووزارة السياحة فى مالطة وعدد من الرعاة، إلى استعادة الهوية المتوسطية عن طريق خلق نوع من التعاون والتفاعل بين مختلف
ويشارك فى المهرجان العديد من النجوم من بينهم الشاب خالد واليسا و اليساندرا اموروسو وبومداباش وججى داليسيو وإيما وفرانسيسكو جبانى وغيرهم من نجوم المنطقة المتوسطية بجانب عدد كبير من النجوم من مالطة.
وقال وزير السياحة المالطى كونراد ميزى إن هناك طموحات وتحديات تتقاسمها الدول المتوسطية وانها ستكون قادرة على الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الوثيقة والاتفاقيات فى قطاع السياحة.
وأضاف أن الدول المتوسطية لا تتنافس فقط مع بعضها البعض ولكنها تتنافس مع بقية العالم ومن الاهمية بمكان ان تعمل معا من اجل زيادة كفاءة التنافسية،كما أنه من المهم للغاية إقامة تحالف استراتيجي لتعزيز قوتها في سوق السياحة العالمى.
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