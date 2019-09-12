بدأت محطة "mbc" كما مدربي برنامج بالترويج للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" الذي سوف تعرض أولى حلقاته في 21 أيلول\سبتمبر الجاري.
ونشرت "mbc" النجوم المشاركين في الموسم الجديد كمدربين، وهم سميرة سعيد ومحمد حماقي وكاظم الساهر وراغب علامة البرومو الترويجي الخاص به .
والرهان كبير على الموسم المقبل من برنامج "ذا فويس" خصوصاً مع اجتماع راغب علامة وأحلام في برنامج واحد، تعيد إلى الذاكرة حضورهما اللافت في "أراب أيدول" وأجواء الصخب والتحدي التي كانت ترافق إطلالتهما معا.
وقد دعت المحطة الى مؤتمر صحفي يعقد في بيروت يوم الأحد المقبل، للإعلان عن الموسم الجديد من البرنامج.
من ناحية أخرى، بدأت "mbc " بالتحضير للموسم الأول من برنامج " ذا فويس سينيور" ودعت الجهور للتسجيل في المشاركة في البرنامج، وهو مخصص للمواهب الذي تملك صوتاً جميلاً ولكنها تجاوزت الـ 60 عاماً، كما تم تصوير حلقات من "ذا فويس كيدز" قبل إصابة عاصي الحلاني ووقوعه عن حصانه.
كانت هذه تفاصيل خبر البرومو الأول لـ"ذا فويس" وهذا موعد المؤتمر الذي سيجمع المدربين في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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