تامر عاشور يعلن خطوبته من ملكة الجمال دارين حلمي

أعلن المطرب تامر عاشور، خطوبته بصورة مفاجئة من مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون 2019 دارين حلمي.

ويحتفل المطرب الليلة مع جمهوره بالمناسبة السعيدة، في حفل يحييه في الاسكندرية، ويتوقع أن يقدّم عروسه لجمهوره خلال الخفل.

يذكر أن تامر عاشور نشر صورة له مع دارين حلمي معلناً عن قصة حب بينهما، عقب نشر منتجته الجديدة سارة الطباخ نبأ الخطوبة، وبعدها بدقائق أعلنت دارين الخبر بنفسها، ومن المقرر أن يعلن الثنائي عن تفاصيل زواجهما المحدد له قبل نهاية العام الجاري بحضور عدد كبير من الفنانين.

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تامر عاشور أكد أن قصة حب جمعته بدارين حلمي في الفترة الأخيرة، وأضاف عبر حسابه الموثق بموقع إنستقرام: مش هذوق في الكلام واقول قصه حب كبيره انا عرفت دارين من فتره قريبه وهقول ان دارين انسانه مخلصه ومحترمه وهقول اني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجه وحشه

بينما نشرت دارين حلمي صورة تجمعها بتامر عاشور من حفل الخطوبة وعلقت قائلة: عايزه اقولك انك اجمل حاجه حصلتلي انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجه حلوه ومبسوطه انك غيرتني بحبك يا ياتامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها.

يذكر أن تامر عاشور تزوج سابقا عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة شهور، ثم عادا مجددا للحياة الزوجية وظهرا لأول مرة في حفل زفاف الفنانة شيماء سيف العام 2018.

و كشف عاشور، عن استقباله مولودته الأولى، من زوجته في شهر فبراير من العام الحالي، قبل أن يعود وينفصل عنها.



