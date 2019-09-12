فيديو:طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد ورد ويوسف الخال بأجواء طريفة

في جو عفوي وطريف، احتفل الممثل طوني عيسى، بعيد ميلاد الممثلين ورد ويوسف الخال، على مائدة الطعام التي جمعت أيضاً نيكوا سابا زوجة يوسف، وباسم رزق زوج ورد.

وقد نشر طوني فيديو من الاحتفال، الذي يأتي تتويجاً لعلاقة عائلية تربط الممثل بآل الخال، والمستمرة منذ سنوات.

يوسف وورد وطوني

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يذكر أن طوني وورد شاركا بطولة "عشق النساء" قبل سنوات، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.



