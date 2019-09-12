- 1/2
- 2/2
في جو عفوي وطريف، احتفل الممثل طوني عيسى، بعيد ميلاد الممثلين ورد ويوسف الخال، على مائدة الطعام التي جمعت أيضاً نيكوا سابا زوجة يوسف، وباسم رزق زوج ورد.
وقد نشر طوني فيديو من الاحتفال، الذي يأتي تتويجاً لعلاقة عائلية تربط الممثل بآل الخال، والمستمرة منذ سنوات.
يوسف وورد وطوني
يذكر أن طوني وورد شاركا بطولة "عشق النساء" قبل سنوات، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.
من قلب قلبي بدي قول عقبال ال١٠٠٠ يااا رب وانشالله كل إيامكن نجاح وفرح@bassemrizk @NicoleSabaaa @youssefelkhal pic.twitter.com/j4je2XK3O1— Tony Issa (@TonyissaActor) September 11, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو:طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد ورد ويوسف الخال بأجواء طريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.