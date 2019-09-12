فيديو: إيمي سمير غانم غاضبة من تعليقات السوشال ميديا: كلها زفت وهباب

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن غضبها من تداول أخبارها وصورها في السوشيال ميديا، وقالت إنّ هذا الأمر مبالغ به، وإن التعليقات صارت "غلسة" وكلها زفت وهباب.

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وأضافت خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة": السوشيال ميديا دي زفت وهباب وعيوبها أكتر من مميزاتها والموضوع بقى أوفر قوي.

وتابعت مؤكدة أن الكتابة قديما عن الأعمال الفنية كانت للنقاد المتخصصين، وكل كلمة مكتوبة بحساب وفهم وذوق، ولكن حاليا كل شخص معه هاتف محمول يدخل ليدلي برأيه دون علم أو دراية وغالبا بكلمات غير لائقة، وقالت: السوشيال ميديا خلت أي حد يقول أي حاجة في أي وقت.

واستدركت قائلة: أنا مش ضد إن حد يقول رأيه بس يقول باحترام بس الناس في السوشيال ميديا بقالهم كام سنة أوفر أوي، وتلاقى حد داخل يدعي على فنانة كبيرة يا رب تموتي إنت لسة عايشة، إيه الغلاسة دي ما أكيد مامتك لسة عايشة ومترضاش حد يدعي عليها إنها تموت!!

واعترفت أنها ورثت التوتر عن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، بينما شقيقتها دنيا ورثت الهدوء و"تكبير الدماغ" عن والدها سمير غانم، وتمنت لو تمتعت بهذه الخصلة الفريدة وتوقفت عن خوض المعارك.