كاظم الساهر يحتفل بعيده الـ 61 وصورة جديدة مع خطيبته

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان العراقي كاظم الساهر على "تويتر" مقطعاً مصوراً بمناسبة عيد ميلاده الـ 61 وهو بمراحل عمرية مختلفة، على أنغام أغنية "كل ما يكبر يحلى".

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كما أحتفل محبو كاظم عبر العالم بالمناسبة بنشر فيديوهات وصور وتعليقات مباركة تتمنى له السعادة والفرح.

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ي المقابل تم تداول صورة لـ كاظم الساهر مع خطيبته سارة لم يسبق نشرها، ولم يعرف موعد التقاطها، وإن كانت تبدو من الشتاء حيث ظهرا فيها وعما يرتديان ملابس شتوية.

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الصورة تنشر لأول مرة وظهر فيها كاظم وهو يلتقط صورة سيلفي مع خطيبته سارة.



ولا تزال خطوبة كاظم وزواجه محط إثارة للجدل، حيث يشير البعض إلى أنه إنفصل عن سارة، بينما يؤكد آخرون أنه سوف يبتعد خلال الفترة المقبلة عن الساحة الفنية للتفرغ للزواج، في حين أنه في آخر ظهور إعلامي له رفض التطرق إلى موضوع زواجه معتبراً أنه أمر شخصي جداً.