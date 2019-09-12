بعد صراع مع المرض، رحل المخرج سيمون أسمر عن 76 عاماً.

وكان المخرج يعاني من وضع صحي سيء، ادخل على اثره الى المستشفى قبل اسابيع، وتردد انه مصاب بسرطان البروستات الا ان عائلته رفضت الكشف عن طبيعة مرضه.



وكان الأسمر قبل رحيله، يعد لإطلاق برنامجين جديدين مع فضائية عربية، وكان المشروع في طور الدراسة، ولم يتوقعه ان يخطفه الموت قبل ان يحقق حلمه.



يذكر ان المخرج من مواليد العام 1943، اسس ستوديو الفن عام 1972، واطلق اهم النجوم من ماجدة الرومي ووائل كفوري وراغب علامة ووليد توفيق ونوال الزغبي وسوزان تميم ورامي عياش وفارس كرم وغيرهم.



اسس مكتبا اعلاميا للاشراف على اعمال النجوم، وكان يوقّع عقوداً حصرية معهم تنتهي دوماً بخلاف، بعد ان يكبر اسم الفنان ويرغب بالاستقلالية.

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تعرض الفنان لتجربة اليمة، بعد ان التهمت النيران عام 2006 منتجع نهر الفنون الذي اقامه على ضفاف نهر الكلب في جونية، وكان من اهم المرافق السياحية في لبنان، اذ قضت النيران عليه واوقعت المخرج في ورطة مالية، تأزمت ووصلت به الى السجن.

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ففي العام 2013، استدعي للتحقيق في جريمة قتل احد موظفيه، وبعد التحقيق معه تبين ان ثمة بلاغات مالية بحقه بتهم اصدار شيكات دون رصيد، سجن عشرة اشهر الى ان باع منزله وساعده رجل اعمال في سداد ديونه.



واتهم الفنانين بخذلانه، اذ لم يقف معه سوى وائل كفوري ونجوى كرم.

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بعدها اطل في برنامج مع امير يزبك على شاشة تلفزيون "الجديد" لاطلاق المواهب، وكان البرنامج ضئيل الانتاج، ثم اطل كعضو لجنة تحكيم في الموسمين الاخيرين من "ديو المشاهير".



وبرحيله، خسر لبنان اهم صانع نجوم في تاريخ الفن الحديث، والذي ترك بصمة لا تمحى في مجال الاغنية اللبنانية، وارسى قواعد ثابته في كيفية صناعة النجوم.