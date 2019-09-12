امل عرفة تعود بـ “حارس القدس”

على الرغم من أنه سبق لها وأعلنت اعتزال الفن عقب سلسلة من الإشكالات لاحقتها في الفترة الاخيرة.

إلا ان الفنانة أمل عرفة اعلنت عبر حسابها على موقع انستغرام ودون سابق انذار عن انضمامها الى مسلسل “حارس القدس” اخراج باسل الخطيب.

لم تكشف أمل عن تفاصيل دورها بإستثناء اسم الشخصية التي ستجسدها وهي “ريما”.

وكان المخرج باسل الخطيب قد بدأ صباح يوم الأحد (1 أيلول الجاري) تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “المطران – حارس القدس” في ريف دمشق، تأليف حسن م.يوسف وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

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العمل يندرج ضمن إطار السيرة الذاتية، ويعتبر أول عمل درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى سوريا والوطن العربي، هو المطران ايلاريون كبوجي (تولد حلب 1922-2017)، والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية.

لتلقي قوات الاحتلال الصهيوني القبض عليه سنة 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، فحكم عليه بالسجن 12 عاماً ليخرج بعد 4 سنوات بواسطة من الفاتيكان. وفي 1978، أُبعد كبوجي عن فلسطين، ليكمل حياته في روما. ورغم تعليمات المؤسسة الدينية له بالابتعاد عن القضية الفلسطينية، إلا أنه نذر حياته لخدمة حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الجوهرية، وأوصل المساعدات لأهالي غزّة وساهم بكسر الحصار عنهم.

وخلال الحرب على سوريا قام المطران بدور مؤثر في ايصال حقيقة ما يجري في البلاد، وقدم الكثير من الدعم والمساعدات للجيش العربي السوري والجرحى والمتضررين.

يضم العمل نخبة من أهم الأسماء ابرزهم رشيد عساف الذي يجسد دور المطران كبوجي في المرحلة العمرية المتقدمة.

كما يضم العمل أيضاً: صباح الجزائري وابنتها ترف التقي، سليم صبري، نادين قدور، سوزانا الوز، ربا الحلبي، سوسن أبو عفار، جيما دريوسي، جمال نصار، عهد ديب، يحيى بيازي، أمير برازي، سالم بولس، وائل شريفي وغيرهم.