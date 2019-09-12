ريهانا تُثير ذهولا.. ثروة قدرها 597 مليون دولار من المُوضة فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعيداً عما حققته من نجاح وثراء كبير من وراء عملها الأساسي كمغنية بوب شهيرة، قد يصعق كثيرون لدى معرفة أن نجاح المغنية ريهانا في عالم الموضة ومستحضرات التجميل قد مكَّنها أيضاً من تحقيق ثروة كبيرة تقدر بـ486 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 597 مليون دولار).

واستطاعت ريهانا في الفترة التي تزيد على 3 أعوام منذ إطلاق آخر ألبوماتها "Anti" أن تصير لاعباً كبيراً في مجال الموضة، وها هي علامتها Savage X Fenty تمضي في طريقها لتجاوز علامة فيكتوريا سيكريت وتصبح علامة الملابس الداخلية رقم واحد في العالم، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبينما قامت فيكتوريا سيكريت بوقف بث عروض أزيائها السنوية على شاشات التلفزيون نظراً لتراجع نسبة المشاهدات، وقَّعَت ريهانا، البالغة من العمر 31 عاماً، عقداً بمبلغ مالي كبير لبث أحدث عروض أزيائها عبر خدمة "أمازون برايم".

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وتم تصوير عرض ريهانا في أسبوع نيويورك للموضة يوم الثلاثاء الماضي، ولم يُطرَح منه سوى 4 صور رسمية فقط، بعدما طُلِبَ من الحضور تسليم هواتفهم للأمن بالخارج قبل دخول قاعة العرض، وذلك لضمان حقوق البث في وقت لاحق.

ومن ضمن العارضات اللاتي حضرن عارضات بارزات في مجال عروض الأزياء من أمثال كارا ديلفين، الشقيقتان بيلا وجيجي حديد ومغنية البوب الشهيرة نورماني.