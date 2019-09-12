نساء عربيات تزوجن نجوم كرة أجانب.. قصص علاقاتهم غريبة ودانييلا سمعان الأجرأ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سرقت حسناوات عربيات قلوب عدد من لاعبي كرة القدم المشهورين، الذين ينشطون في أندية أوروبية عملاقة، غير أن تسريب تفاصيل علاقاتهم أحدث ضجة بين الجمهور.
ويعد جمال المرأة العربية محط اهتمام الكثير من المشاهير في أوروبا، غير أنه انتشر بشكل واسع في عالم كرة القدم، فتعددت أسماء نجوم الكرة الذين دخلوا في علاقة مع نساء عربيات جذبن اهتمامهم بسحر جمالهن الشرقي.
وشهدت علاقات عدد من لاعبي كرة القدم الأجانب مع زوجاتهم العربيات قصصًا غريبة تمثلت بخيانات وأولاد قبل الارتباط، بل وصل الأمر بهم لتغيير الديانة لأجل مواصلة العلاقة والزواج، فتصدرت هذه الروايات عناوين صحف أوروبية رياضية واجتماعية.
الفيديو التالي يعرض لكِ أبرز اللاعبين الذي ارتبطوا بحسناوات عربيات، وأحدثت علاقاتهم ضجة عارمة.
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