سعد رمضان يروي تفاصيل أزمته الصحية لـ"فوشيا": لديّ مشكلةٌ منذ أكثر من عام ونصف العام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان سعد رمضان منذ أيام، لأزمة صحية كادت أن تودي بحياته إثر تعرضه للاختناق بعد أن علق بعض الطعام الذي كان يتناوله في المجرى التنفسي؛ ما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث مكث لساعات إلى حين تجاوبه مع العلاج.

من جهة ثانية، يعيش الفنان سعد رمضان نجاح عمله الجديد "أنت وأنا" الذي تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بسرعة قياسية.

موقع "فوشيا" زار الفنان سعد رمضان في منزله للاطمئنان إلى صحته.