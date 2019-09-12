شكرا لقرائتكم خبر عن فرح أحمد فهمى.. هشام ماجد: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان هشام ماجد، عن سعادته الشديدة لزواج صديقه الفنان أحمد فهمى، مؤكدا أنه انتظر ذلك اليوم طويلا، متمنيا له السعادة فى حياته الزوجية الجديدة.

وشارك هشام ماجد، جمهوره بصورة من حفل زفاف النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد، وكتب عليها قائلا:" ربنا يباركلكم ويسعدكم"، كما نشر صورة سيلفى مع العريس أحمد فهمى وكتب عليها، قائلا:" لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة".

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واحتفل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس الأربعاء داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة واستمر الحفل حتى فجر اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن اضافة إلى أسرة العروسين وأقاربهما.







