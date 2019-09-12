شكرا لقرائتكم خبر عن 97 مليون و 277 ألف جنيه إجمالى إيرادات "الفيل الأزرق 2" فى 49 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز 277 ألف جنيه يوم أمس الأربعاء فى شباك التذاكر لتصل المحصلة الاجمالية للفيلم فى شباك التذاكر إلى 97 مليوناً و 277 ألف جنيه بعد مرور 49 يوم على طرحه بدور العرض، حيث انطلق فى السينمات يوم 25 من شهر يوليو الماضى مواصلا زيادة رقمه القياسى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.