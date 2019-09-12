"هفضل رقم واحد فى معجبينك ".. كندة علوش تتغزل فى عمرو يوسف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الفنانة كندة علوش، فى زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة تجمعها بزوجها من حفل زفاف النجمين هنا الزاهد والفنان أحمد فهمى أمس الأربعاء. وظهرت كندة، فى الصورة وهى تنظر لزوجها عمرو يوسف ولم تنظر لكاميرا متناسية وجودها، وكتبت كندة، قائلة:" هفضل رقم واحد فى معجبينك "، متابعة ومليون مبروك أحمد فهمى وعروسته القمر هنا الزاهد يارب أيامكم كلها فرح وسعادة. Advertisements واحتفل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس الأربعاء داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة واستمر الحفل حتى فجر اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن اضافة إلى أسرة العروسين وأقاربهما.



بوست كندة علوش

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