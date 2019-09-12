سما المصري الى المحكمة بسبب ريهام سعيد!

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - قامت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتقديم بلاغ ضد مواطنتها الفنانة سما المصري تتهمها فيه بسبها وقذفها وانتهاك حرمة حياتها الشخصية.

وقال البلاغ الذي قدمه المحامي «شعبان سعيد»، وحمل رقم 11598 لسنة 2019 عرائض النائب العام: «إنه في غضون شهر أغسطس 2019، قامت سما المصري بتصوير مقطع فيديو مدته 11 دقيقة، تتحدث خلاله عن «ريهام سعيد»، وحديثها في حلقة من برنامجها عن مرضى السمنة».

وأضاف: «وجهت المشكو في حقها عبارات تعد سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لموكلتي» ومنها: «متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي، وأنا فاكرة لما قابلتك كنا بنخلص قضية «فتاة المول» في فندق سفير كنتي رفيعة وشميت ريحتك من على بعد وكنتى قاعدة تحت رجلي يا ريهام وكنتي مذلولة قدامي».

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وتابع: «الفيديو تم نشره على حساب الإنستجرام الخاص بسما المصري، وعلى قناتها بموقع يوتيوب»، وأشار إلى أنها تستغل شهرة الإعلامية «ريهام سعيد» للترويج وذلك لزيادة المشاهدات على شبكة المعلومات الدولية وزيادة مكاسبها المادية».

وأوضح أن الإعلامية «ريهام سعيد» لها شهرة كبيرة، فما تقوم به «سما المصري» يضر موكلته بشكل متكرر، وذلك بسبب الإساءة لها وأن غرضها الحصول على المبالغ المالية من موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

وأكد على أن العبارات التي وردت في الفيديو تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون في المواد المتعلقة بالسب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وطلب في ختام بلاغه، سرعة التحقيق في البلاغ وإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية.