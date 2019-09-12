رامي عياش ل ” سيمون أسمر ” : كنت عدوي اللدود ولكن !!

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” رامي عياش ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له نعى فيها وفاة المخرج اللبناني ” سيمون أسمر ” الذي توفي مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 76 عاما .

وكانت العلاقة بين سيمون أسمر ورامي عياش قد شهدت في فترة سابقة خلافا بينهما ولكن لم يمنع ذلك رامي عياش من التعبير عن تقديره للمخرج الكبير .

فكتب رامي عياش في تغريدته قائلا : ” قلت انك عدوي اللدود ولم اتفق معك يوما منذ سنة ٩٨ لأن لدي طريقة تفكير وطريق متمسك بها منذ صغري .. لكن لم انكر يوما انك المفضل والمعلم والمبدع وصاحب الرؤية الفنية الحادة والأقوى في آرائك وفي مجالك حتى آخر رمق ” .

وأضاف رامي وكتب : ” افتخرت اني كنت قريب جدا منك في السنوات الاخيرة لأثبت وفائي واحترامي وحب عائلتي لك رغم كل الاختلافات .. الوداع استاذ الكل سيمون أسمر دعائي للعائلة بالصبر ” .