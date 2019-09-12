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كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - نشرت زينب فياض إبنة الفنانة هيفا وهبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنتها دانييلا ظهرت فيها من داخل الصف في أول يوم دراسي، وأعربت من خلالها عن حبها الشديد لها، إذ كتبت على الصورة:”حياتي”.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، مشيدين بجمالها وعفويتها، فيما أشار البعض الآخر منهم إلى أنها تشبه بملامحها جدتها الفنانة هيفا وهبي.
من ناحية أخرى، بدأت وهبي التحضير لفيلمها السينمائي الجديد بعنوان “عقد الخواجة” الذي يجمعها بالممثلان المصريان أحمد الفيشاوي وأحمد داوود وغيرهما وهو من إنتاج مدير أعمالها محمد وزيري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا حفيدة هيفا وهبي في أول يوم دراسة.. والمتابعين: تشبه جدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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