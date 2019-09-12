شاهدوا.. بذخ يتخطى الملايين في زفاف مسؤول فلسطيني وجدل حول تبرعات الخليج

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - أثار مقطع فيديو لزفاف منسوب لأحد المسؤولين الفلسطينيين الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بسبب ما ظهر فيه من ترف وتكلفة أكد الكثير أنها تخطت الملايين.
وأظهر مقطع الفيديو إحياء الفنان اللبناني راغب علامة للحفل بجانب مظاهر الترف الأخرى، مما جعل البعض يستنكر بذخ بعض المسؤولين في فلسطين في الوقت الذي يطالبون فيه دول الخليج العربي بالتبرع لهم .
ورأى البعض أن هناك إزدواجية وسوء تصرف لبعض المسؤولين في الدولة التي تحتاج الأموال قدر المستطاع لإعادة الإعمار ، بينما تحدث آخرون عن الحرية الشخصية في التصرف بالأموال مادامت خاصة وبعيدة عن أموال التبرعات .
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