شاهد.. اسيل عمران الى جانب RJ BT21 في نيويورك

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - شاركت الفنانة السعودية اسيل عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور من نيويورك حيث تتواجد حاليا.

وكشفت اسيل عمران في احد المقاطع الفيديو عن تحضيرها لعمل ما قالت انه سيبصر النور خلال ايام قليلة.

كما ظهرت اسيل عمران في احد عروض “Sleep no more” والذي يتميز بعدم وجود مسرح وكراسي بل يتنقل المشاهد مع الممثلين من مكان الى اخر.

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كما ظهرت اسيل في احد الصور الى جانب شخصية RJ من BT21 وعلقت قائلة: “صباح الخير بتوقيت نيويورك ٥ الصباح ومدري ايش اللي مصحيني هالوقت ⛅️.. ومساء الخير عليكم ويوم سعيد يارب على الجميع”.