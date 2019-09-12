كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - شاركت الفنانة السعودية اسيل عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور من نيويورك حيث تتواجد حاليا.
وكشفت اسيل عمران في احد المقاطع الفيديو عن تحضيرها لعمل ما قالت انه سيبصر النور خلال ايام قليلة.
كما ظهرت اسيل عمران في احد عروض “Sleep no more” والذي يتميز بعدم وجود مسرح وكراسي بل يتنقل المشاهد مع الممثلين من مكان الى اخر.
كما ظهرت اسيل في احد الصور الى جانب شخصية RJ من BT21 وعلقت قائلة: “صباح الخير بتوقيت نيويورك ٥ الصباح ومدري ايش اللي مصحيني هالوقت ⛅️.. ومساء الخير عليكم ويوم سعيد يارب على الجميع”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اسيل عمران الى جانب RJ BT21 في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.