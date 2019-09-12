كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - كشفت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية صباح اليوم الخميس عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفعت الحظر عن نشر تفاصيل تورط شخصية عربية رفيعة المستوى في التجسس والعمل لصالح إسرائيل منذ 5 سنوات مضت .
وذكرت الصحيفة أن العميل الملقب بـ” توربيدو ” يشغل وظيفة كبيرة جدا في إحدى الدول العربية .. وتم ربطه بالاستخبارات الإسرائيلية منذ 5 سنوات دون أن يدرك ذلك بعد أن قامت عناصر الاستخبارات بحبك قصة تغطية لعملهم تظهر للمسئول العربي أنه يتعامل مع هيئة مدنية لا علاقة لها بالاستخبارات .
وبدأت تلك الشخصية في إرسال معلومات سرية ذات قيمة كبيرة إلى إسرائيل وهو لا يعلم أنه يعمل مع عملاء الوحدة ” 504 ” في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية .
وأشارت الصحيفة إلى إنه تم تجنيد تلك الشخصية عبر أحد أقربائه الذي يعرف بأنه يتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية .
كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل تكشف عن مسئول عربي كبير يعمل جاسوسا لصالح الاستخبارات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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