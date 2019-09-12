اسرائيل تكشف عن مسئول عربي كبير يعمل جاسوسا لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:51 مساءً - كشفت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية صباح اليوم الخميس عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفعت الحظر عن نشر تفاصيل تورط شخصية عربية رفيعة المستوى في التجسس والعمل لصالح إسرائيل منذ 5 سنوات مضت .

وذكرت الصحيفة أن العميل الملقب بـ” توربيدو ” يشغل وظيفة كبيرة جدا في إحدى الدول العربية .. وتم ربطه بالاستخبارات الإسرائيلية منذ 5 سنوات دون أن يدرك ذلك بعد أن قامت عناصر الاستخبارات بحبك قصة تغطية لعملهم تظهر للمسئول العربي أنه يتعامل مع هيئة مدنية لا علاقة لها بالاستخبارات .

وبدأت تلك الشخصية في إرسال معلومات سرية ذات قيمة كبيرة إلى إسرائيل وهو لا يعلم أنه يعمل مع عملاء الوحدة ” 504 ” في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية .

وأشارت الصحيفة إلى إنه تم تجنيد تلك الشخصية عبر أحد أقربائه الذي يعرف بأنه يتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية .

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