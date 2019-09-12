ندى موسى تتألق بالشعر الكيرلي في جلسة تصوير شقية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ندى موسى لجلسة تصوير جديدة مع المصور كلامودا لصالح مجلة فنية.

ندى شاركت جمهورها في صور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي ترتدي فستان بسيط عليه جاكيت أزرق.

الفنانة الشابة اختارت تسريحة الشعر الكيرلي، ووضعت نظارة شمس، وظهرت في عدد من الأوضاع الشقية اللافتة.

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جمهور ندى موسى أشاد بها من خلال عدد من التعليقات التي استحسنت طلتها، وتغزل الجمهور في جمالها.

ندى موسى فنانة مصرية من مواليد عام 1982، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل «ونيس وأيامه»، ثم شاركت في مسلسل «الكابوس، هبة رجل الغراب، دهشة، أخت تريز، عيون القلب، طريقي».

شاركت في عدة أفلام ومنها: «كلب بلدي، ياباني أصلي، الطيارة، ولاد رزق»، وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «بالحجم العائلي»، والذي شاركت ببطولته مع الفنان يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، سامي مغاوري، وعمر حسن يوسف.

كما شتارك ندى في العرض المسرحي «3 أيام في الساحل»، للفنان محمد هنيدي، بيومي فؤاد، ويخرجه مجدي الهواري.