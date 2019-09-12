لبلبة بفستان أبيض قصير في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية لبلبة لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك لافت وجذاب.

لبلبة ظهرت في مكان ساحر على شاطئ نهر النيل، حيث بدت مستمتعة بالطبيعة الخلابة، واختارت لها فستان أبيض قصير يكشف عن جسدها.

لبلبة اختارت تسريحة شعر تقليدية، ووضعت بعض الإكسسوارات، واعتبر عدد كبير من الجمهور أن فستانها شفاف ولا يتناسب مع سنها.

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وقد واجهت الفنانة المصرية مؤخرا شائعة زوجها السري، ولكنها حرصت على نفيها، وأكدت أنها لم تتزوج إلا مرة واحدة، وأن هذه الشائعة تهدف إلى تعكير حياتها وإثارة البلبلة فقط.

يُذكر أن لبلبة تزوجت في بداية حياتها الفنية من الفنان حسن يوسف، والذي عاشت معه قصة حب، ولكن خلاف حدث بينهما، بسبب قبلة منحتها لبلبة للفنان حسين فهمي، اعترض عليها حسن ومنعها منها، فحدث الطلاق.

وكان آخر أعمال لبلبة في مجال الدراما التليفزيونية مسلسل «الشارع اللي ورانا ، والذي شاركها في بطولته كل من فاروق الفيشاوي ودرة وشيرين وأحمد حاتم ونسرين وإخراج مجدي الهواري وتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني.