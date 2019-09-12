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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية ميار الببلاوي،للعديد من الانتقادات من قبل بعض متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بسبب فيديو قامت بنشره وظهرت فيه بملامح متغيرة ومختلفة.
ميار درت على هذه الانتقادات قائلة: “بتفاهة تعليقاتهم أولًا أنا كنت راجعة من التصوير والميكب ساح من الحر ودا كان مكياج تعجيز لأني طالعة أم في ثانية أوف”.
وأضافت: “ناهيكم عن إننا كنا مطبقين بنصور لمده ٤٨ ساعة من غير نوم وكمان حالتي النفسية والأدوية الى باخدها وكمان قلقي على القناة اللى بعملها انا باخد كل حاجة على اعصابي وموضوع السن دا اخر همي يارب أبان عجوزة علشان المنتجين يرضوا يخلوني أعمل دور أم بقى”.
وتابعت: “بكررها يارب المنتجين يشوفوني عجوزة انفع ام علشان اشتغل أدوار الأم لانها مناسبه للحجاب انا اخر واحده يفرق معاها موضوع السن منكم لله كل حاجه حلوه اعوذ اعملها تحبطوني بس أنا ولا هسمع المرضى المزقوقين دول انا عندي الفانز الى بيحبوني وانا بعشقهم وبيدوني امل وطاقه ايجابيه”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميار الببلاوي ترد على منتقديه وتكشف سر إختلاف ملامحها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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