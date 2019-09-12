وفاء عامر تستعيد ذكريات علقة ساخنة تلقتها من والدها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعادت الفنانة المصرية وفاء عامر،ذكريات موقف قاس تعرضت له خلال فترة دراستها.
وفاء عامر، قال خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاده يونس والمذاع عبر فضائية “dmc”، إن والدها كان قاسيا جدا وحازما وفي أحد الأيام كانت قد نسيت مصروفها الشخصي واكتشفت أثناء تواجدها بالمدرسة ذلك الأمر ولم يكن معها أي أموال تعود بها للمنزل.
وأضافت، أنها لم تخبر أحد من زملائها بذلك الأمر واضطرت للعودة سيرا على أقدامها، وعندما تأخرت عن منزلها ٣أيام، تلقت علقة ساخنة من والدها وعندما أخبرته بعدها طالبها بالتحدث مع مديرة المدرسة أو أحد الموظفين إذا تعرضت لنفس ذلك الأمر.
كما كشفت خلال الحلقة أن المبيت خارج البيت كان من المحظورات في منزلهم، وأن شقيقتها آيات كانت تستقبل كل أصدقائها في المنزل ولكنها لا ايات عند أحدهم، مؤكدة أن هذا القانون ينطبق على نجلها.
كما تطرقت لعلاقتها بشقيقتها أيتن، قائلة “بتبقى عيني عليها عشان أختي، وبفرح بيها ولازم أشوفها بتعمل إيه، في البداية كنت ببقى خايفة عليها وقلقانة؛ لكن دلوقتي بقِت قردة”، كما أكدت أنها تنصحها في بعض الأدوار التي تعرض عليها”.
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