أحمد فهمي يستعين بشركة حراسة خاصة لتأمين زفافه على هنا الزاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعان الفنان المصري أحمد فهمي، بشركة تأمين خاصة لتأمين حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، والذي يقام مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
أحمد فهمي، استعان بشركة أمن خاصة حتى يتم حماية الحفل من المتطفلين وهذه الطريقة بدأ النجوم في تطبيقها في حفلات زفافهم خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد، كان قد احتفلا بعقد قرانهما يوم الثلاثاء وسط حضور أفراد عائلتيهما فقط، ونشر صور لهما بعد العقد وظهرت الفنانة هنا الزاهد بتوب أبيض قصير يكشف عن بطنها وبنطال ووضعت طرحة الزفاف على رأسها.
وأقيم حفل الزفاف مساء يوم الأربعاء وشارك في الحفل الذي أقيم في فندق الفورسيزون بالقاهرة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والحفل شهد العديد من التجهيزات التي جعلت منه حفلا أسطورية.
وأحيا الحفل الفنان المصري محمد حماقي، والذي قدم باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الحضور رقصا وغناء.د، وكان اللافت في الحفل هو ثنائيات النجوم حيث حضر أغلب النجوم برفقة زوجاتهم.
وأطلت هنا خلال الحفل بإطلالتين وشبهها البعض بالسندريلا، كما ارتدى الفنان أحمد فهمي بدلتين لأولى بيضاء والثانية سوداء.
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