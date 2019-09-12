تطورات الحالية الصحية لكيفن هارت بعد تعرضه لحادث سير مروع

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي عن أن الممثل الأمريكي كيفن هارت، البالغ من العمر 40 عاما، قد غادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث سير خطير منذ 10 أيام.

وأشار الموقع الأجنبي إلى أن كيفن هارت سوف يستغرق نحو أسبوع في مركز تأهيلي لكي يستكمل علاجه البدني قبل عودته لمنزله، لافتا الى ان حالته المعنوية مرتفعة إلى أقصى درجة.

كما لفت موقع ET إلى أن كيفين هارت عانى من كسر ثلاث فقرات في العمود الفقري ويعاني من الجلوس بعد خضوعه للعملية الجراحية.

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يشار إلى أن كيفن هارت تعرض لحادث سيارة مروع بعد اصطدام سيارته بسيارة شخص آخر في طريق مولهولاند.

وعلى جانب أخر، كان النجم العالمي قد فاجأ جمهوره باعتذاره عن تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، حيث أكد أنه لن يقدم حفل الأوسكار، بسبب سلسلة من التغريدات التى كتبها سابقًا على “تويتر”، بشأن المثلية الجنسية، ومهاجمته للمثليين وسخريته منهم، وقال إنه لا يريد أن يكون مصدر إلهاء، وأنه “آسف لأنى تسبب فى أذية مشاعر بعضهم”.

وقال كيفن هارت: لقد اخترت عدم تقديم جائزة أوسكار لهذا العام، لأننى لا أريد أن أكون مصدر إلهاء فى ليلة يجب أن يحتفل بها العديد من الفنانين الموهوبين المذهلين، أعتذر بصدق لمجتمع المثليين عن كلماتى غير الحساسة بالماضى.