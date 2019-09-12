دينا الشربيني تشارك في بطولة «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية دينا الشربيني، على بطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”. وقالت: “إنها المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان كريم عبد العزيز، وأقوم في الفيلم بدور زوجته، وأحداث الفيلم كوميدية عن الزواج بشكله المعاصر، وسيقوم الفنان ماجد الكدواني بدور أخي في الفيلم”.

وعن اختيارها في لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولى لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، أكدت أنه أمر مشرف أن تكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان سلا، ويشارك في المهرجان هذا العام أفلام قوية تعنى بالمرأة.

وكانت دينا الشربيني قد شاركت في بطولة فيلم “هروب اضطراري”، الذي اعتلى لفترة قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم “جواب اعتقال” الذي تناولت من خلاله قضية الإرهاب.

ويعتبر فيلم “بني آدم” هو أحدث أعمالها السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، الذي تصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل، وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.