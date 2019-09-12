كيم كاردشيان تحقق 2 مليون دولار في دقائق

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بالرغم من الجدل الذي أحاط مشروعها التجاري الأخير، إلا أن نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان حققت ما يقدر بنحو مليوني دولار في غضون دقائق من انطلاق خط ملابسها الجديد.

وكانت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 38 عامًا، قد أطلقت خط ملابسها الداخلية الجديد “SKIMS Solutionwear” في 10 سبتمبر، بعد مطالبات غاضبة دفعت إلى إعادة تغيير اسمه بدلا من “الكيمونو”.

وحققت مجموعة كيم كاردشيان الجديدة مبالغ هائلة خلال لحظات من انطلاقها، وتزعم المصادر أن مبيعات اليوم الأول تجاوزت تلك التي حققتها ماركات أخرى راسخة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وكان الموقع الرسمي للمجموعة الجديدة قد تعطل بسبب المرور الهائل للوصول إلى الموقع.

والجدير بالذكر أن العلامة التجارية “Spanx” المعترف بها عالميًا قد وصلت إلى 4 ملايين دولار خلال أول 12 شهرًا في السوق، بينما تمكنت “SKIMS Solutionwear” من تحقيق 50٪ من هذا الرقم في يوم واحد فقط.