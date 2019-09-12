مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يشتريان منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفترة الأخيرة شائعات تؤكد على اقتراب انفصال الممثل والنجم الأمريكي مايكل دوجلاس، عن زوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بسبب الفجوة العمرية بينهما، والتى تصل لأكثر من 25 عاماً، وهو ما نفاه الثنائى الشهير بعد ان قاما بشراء منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.

ووصفت الصحف الأجنبية، المنزل الجديد الذى اشتراه الثنائى الأشهر فى ثمانينات القرن الماضى داخل هوليوود، بأنه انعاش لزواجهما الذى شهد فترة توتر فى الأيام الماضية.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت تفاصيل المنزل الجديد الذى يقع على بعد 25 كيلو متر عن ولاين مانهاتن والذى يبلغ مساحته أكثر من 12 فداناً، ويطل على نهر هدسون، وهو منزل ريفي تم بناؤه فى ثلاثينات القرن الماضى.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن العديد من صور المنزل الريفى الذى يضم 22 غرفة، بهما 8 غرف نوم رئيسية، بالإضافى الى وجود حمام سباحة خاص، وصاله العاب رياضية، وغرف ملابس خاصة، وغرف جلوس منفصلة.