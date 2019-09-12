سيلفستر ستالون يكشف عن ملابسات إصابته بالشلل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قال الممثل والنجم الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون في مقابلة أذاعتها قناة “تي أف 1” الفرنسية يوم الأحد، أن والدة نجم “روكي”، قد واجهت مشاكل أثناء الولادة مما اضطر الأطباء إلى استخراجه باستخدام “ملقط”.

وعقب هذه المضاعفات، عانى ستالون من شلل في الجانب الأيسر من الوجه جراء إصابة أعصاب الوجه وتلفها. ومنذ ذلك الحين، يعين النجم الأمريكي بفم ملتوٍ قليلًا ولسات نصف مشلول. كما عانى نتيجة لذلك من مشكلة في النطق.

ولم يمنع كل ذلك ستالون عن انطلاق مسيرته الفنية في هوليوود. وفي الوقت الذي يستعد فيه لإطلاق الجزء الخامس من سلسلة “رامبو” في 25 سبتمبر المقبل، كشف ستالون عن كرهه لأول جزء شارك فيه.

النجم العالمي قال في المقابلة: اعتقدت أنه كان أسوأ فيلم قمت بتمثيله. كان الأمر سيئاً للغاية لدرجة أنني ذهبت لوكيل أعمالي لكي أسأله: هل يمكننا شراء الفيلم لحرقه؟.

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وأضاف سيلفستر: في الولايات المتحدة، لم تكن العقليات جاهزة لهذا النوع من الأفلام. وعلاوة على ذلك، كنت الخيار الحادي عشر للقيام بهذا الدور. فقد رفض الممثلون الآخرون لأنه كان مثيرًا للجدل للغاية.

والجدير بالذكر أن سيلفستر ستالون وُلد في 6 يوليو 1946 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي.

تم ترشيح ستالون لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم “روكي” عام 1977. وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عام 2016 عن دوره في فيلم “كريد”. وتم ترشيح ستالون أيضًا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في نفس الدور.

واشتهر ستالون بأدوار الحركة في أفلامه التي يعد أشهرها “روكي” بأجزاءه الستة و”رامبو” بأجزاءه الخمسة والذي سيصدر الجزء الأخير منه نهاية الشهر الجاري.

وكان فيلم “روكي” السبب الرئيسي في النجاح الكبير الذي حققه سيلفستر ستالون في مسيرته الفنية، هذا الملاكم الذي كان يعتبر من الهواة إلى أن تحداه أحد الأبطال ليثبت مهارته لكنه فاز عليه وحقق النجاح الذي كان يسعى إليه رغم اليأس المسيطر على حياته.