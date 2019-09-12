خافيير بارديم يدافع عن البيئة في "تورنتو السينمائي"

أكد الممثل الإسباني، خافيير بارديم، ضرورة أن تذكي السينما وعي الجمهور بشأن مكافحة التغير المناخي، خلال مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعرض وثائقي "ساكنتوري" الذي يتتبّع رحلته إلى القطب الجنوبي بالتعاون مع منظمة السلام الأخضر "جرينبيس".

وكان بارديم المعروف بنشاطه من أجل البيئة قد دعا قبل 3 أسابيع من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إلى إبرام معاهدة دولية لحماية المحيطات، قائلا: "المحيطات بحاجة إلينا".

لكنه شدّد خلال مهرجان تورنتو - الذي يعقد في الفترة من 5 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2019- على قدرة السينما على التوجّه إلى ملايين الأشخاص لتسريع النقلة إلى عالم أكثر مراعاة للبيئة.

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ويتتبّع الوثائقي "ساكنتوري"، الذي صوّر، خلال 2018، خافيير وشقيقه كارلوس في رحلة رافقا فيها بعثة موفدة من المنظمة البيئية التي تطالب بجعل القطب الجنوبي منطقة محمية خالية من النشاط البشري.

ونزل بارديم الحائز جائزة "أوسكار" أفضل ممثل في دور ثانوي خلال 2008 في غوّاصة صغيرة تسّع لشخصين لأخذ عيّنات من قاع المحيط من شأنها أن تثبت تداعيات الاحتباس الحراري والصيد الجائر على الموقع.

وقال الممثل: "لحسن الحظّ أنني لا أخشى الأماكن الضيّقة، وكان الأمر أشبه بالوجود في بيضة كيندر".

وكان بارديم الذي يتفاوض مع "ديزني" على مشاركته في نسخة جديدة من فيلم "الحورية الصغيرة" قد طلب من المخرج بوب مارشال "الاستفادة من هذه القصة الرائعة لإدماج مسألة حماية المحيطات في الأحداث".