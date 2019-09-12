إيناس عز الدين: فهمي والزاهد أجمل "ثنائي".. وهذا رأيي بفارق السن بينهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية إيناس عز الدين على زواج مواطنيها الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، متمنية لهما حياة سعيدة وواصفة إياهما بأنهما أجمل "كابل"؛ لأنها تحبهما بشكل كبير.
وعن احتمال وجود غيرة بين أحمد وهنا خاصة أنهما فنانان، قالت عز الدين في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" إن هذا لن يحدث بينهما؛ لأنهما متفاهمان بشكل كبير، بل على العكس قد يضيفان إلى بعضهما الكثير من الخبرات من خلال عملهما معًا أو كل منهما على حدة.
وبشأن فارق السن بينهما، أشارت الفنانة المصرية إلى أن الرجل من الطبيعي أن يكون أكبر من المرأة سنًا وبقليل من التفاهم لن يظهر هذا الفارق في السن نهائيًا.
وعلقت إيناس عز الدين على قيام بعض الفنانين بالرد على هجوم متابعيهم على السوشال ميديا، لافتة إلى أن هذا أصبح موجودًا بالفعل وأنها قامت بذلك مرة واحدة فقط بسبب تعليق سخيف من إحدى متابعاتها.
كما كشفت الفنانة المصرية عن رأيها في اتهام بعض الفنانين بادعاء المرض على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جذب المزيد من المتابعين وتحقيق الشهرة، خاصة أنها تعرضت لحادث منذ عام وعانت من هذا الأمر.
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