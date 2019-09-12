أمل رزق توجه رسالة لهنا الزاهد وأحمد فهمي.. وهل تزوّج ابنتها لرجل أكبر منها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة المصرية أمل رزق رسالة إلى الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد زواجهما أمس، متمنية لهما حياة سعيدة وأن يظلا معًا حتى نهاية العمر.

وعن فارق السن في الزواج، قالت أمل في لقاء خاص مع "فوشيا" إنها يمكن أن تقبل لابنتها الفنانة لمى كتكت الزواج من رجل يكبرها في السن بفارق كبير إذا كان ذلك اختيارها، لافتة إلى أن الجيل الحالي لا يمكن فرض شيء عليه.

وتحدثت أمل رزق عن بعض الأشخاص الذين يحاربون ابنتها في عملها الفني، ويقولون إنها تعمل بهذا المجال بسبب والدتها فقط، رغم أنها لا تحتاج للعمل، مؤكدة أنها لا تملك إلا الدعاء عليهم.

وعن "الفرقعات الإعلامية" التي يحدثها بعض الفنانين فيما يتعلق بزواجهم او انفصالهم، أجابت الفنانة المصرية ساخرة، أنها تتمنى أن تقوم بعمل فرقعة إعلامية من هذا النوع لأنها تزوجت بصمت وتعيش بهدوء، مشددة على أن هذا النوع من الفرقعات لا يزيد من شهرة الفنان.

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وبشأن حرصها في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت أمل رزق إلى أنها لا تخشى من أحد ولكنها ترفض الشائعات وأن ينتشر عنها أخبار غير صحيحة بعد أن أصبح ذلك منتشرا بشكل كبير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي.