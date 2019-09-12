سيمون أسمر صانع النجوم.. شاهدي جرأة تصريحاته وقسوة تعليقاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي المخرج اللبناني الشهير سيمون أسمر أمس بعد معاناة مع المرض.
ويعدُّ أسمر أحد أهم أعمدة الفن اللبناني؛ إذ اشتهر من خلال برنامجه "ستوديو الفن" الذي خرّج أهم أصوات الوطن العربي، ابتداءً من ماجدة الرومي مرورًا بوليد توفيق، ووائل الكفوري وآخرين.
سيمون اشتكى أكثر من مرة من قلة وفاء النجوم، وعدم اعترافهم بفضله عليهم، وكانت له عدة تصريحات صادمة وقاسية بعض الشيء بخصوص بعضهم.
لمعرفة المزيد عن مسيرة سيمون أسمر وأعماله وتصريحاته المثيرة للجدل، شاهدي الفيديو التالي..
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