"صدمة معيشية" يعانيها ابن براد وأنجلينا في كوريا الجنوبية.. شاهدي الصّور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد حياة الترف والثراء التي كان ينعم بها الابن الأكبر للنجمين أنجلينا جولي وبراد بيت في الولايات المتحدة، حيث الإقامة في قصر فائق الفخامة سعره 25 مليون دولار مكون من 6 غرف نوم، تبدلت تمامًا حياة الشاب المراهق، مادوكس، بعد انتقاله للدراسة في كوريا الجنوبية، وقد حصل موقع رادار أون لاين على صور حصرية تبرز مدى تدهور وبؤس غرفة النوم الصغيرة التي يمكث بها مادوكس هناك!

تُبَيِّن الصور أن تلك الغرفة التي توفرها له الجامعة، يتقاسمها مع طالب آخر، وتشمل سريرين فرديين، مكاتب صغيرة، خزانتي ملابس، حمامًا صغيرًا بدش، وحوض وتواليت، وهي كلها المرافق التي يتعين على مادوكس وصديقه أن يتشاركا فيها.

وأشار الموقع إلى أن مساحة الغرفة الإجمالية شاملة الحمام، تزيد بقليل على 250 قدمًا مربعة، فضلاً عن وجود مطبخ مشترك ومنطقة معيشة يتشارك فيهما كل طلاب الطابق.

هذا ويتعين على كل طلاب السنة الأولى في الحرم الدولي أن يعيشوا في مساكن الطلبة قبل الانتقال إلى الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة الخاصة في العاصمة، سيول.