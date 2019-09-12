هنا الزاهد.. أعادت تصميم فستان زفافها مرتين بعد عناء 5 أشهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على مواطنته الفنانة هنا الزاهد ليلة أمس في حفل استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وخطف فستان الزاهد الأضواء خلال حفل الزفاف الذي ظهرت به بعد أن استغرق تصميمه فترة طويلة وفقًا لمصمم الأزياء سامو هجرس.

إلا أن هذا الفستان له قصة طريفة؛ إذ تم إعادة تصميمه مرتين بعد الانتهاء من تجهيزاته النهائية وفقًا لمطالب العروسين.

وقال سامو هجرس: "إنها متابعة جيدة للموضة لكنها متعبة شوية ودلوعة، عشان كده كان في توتر وبروفات كتير، لكن احنا عالجنا الكلام ده".

وظهرت الزاهد بفستان كلاسيكي جاء باللون الأبيض بأكمام طويلة وتنورة واسعة ممتدة بذيل طويل منقوش لتشبه أميرات قصص الخيال وعالم ديزني.

وأكد مصمم الأزياء في تصريحات متلفزة، أن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان لها كل أسبوع بروفة خاصة، مشيرًا إلى أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم ينل إعجابها كما أنه لم يعجب فهمي هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان.

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وأشار إلى أن "هنا الزاهد هي سندريلا من عالم ديزني وكان لا بد من وجود تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها".

وأطلت العروس بفستان آخر جذاب وناعم ومطرز يحتضن منحنيات جسمها، وجاء بصدر مكشوف من دون أكمام بلون الثلوج، بينما أسدلت شعرها الناعم على كتفها اليمنى، وأظهرت جمالها الطبيعي بمكياج بسيط بدرجات الوردي.