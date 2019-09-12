نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد داود من تحضيراتهم واستعدادهم لفيلمهم الجديد "عقدة الخواجة"، وذلك على حسابه الخاص على موقع الصور "إنستجرام". ونشر الفيشاوي الصورة التي تجمعهم هم الثلاثة وكتب عليها: "أول بروفة لفيلم عقدة الخواجة"، حيث ظهر الثلاثي وهم يجلسون أمام أحد المكاتب وأمامهم سيناريو الفيلم. فيلم "عقدة الخواجة" من بطولة باسل خياط، أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي وأحمد داود، من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته ببوكيه ورد وتين شوكي "محامية أحمد الفيشاوي تؤكد أن هند الحناوي هربت بعد إدانتها في حكم "سُكر

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كانت هذه تفاصيل خبر الفيشاوي ينشر صورة أول بروفة لـ"عقدة الخواجة" مع هيفاء وهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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