"ولاد رزق 2" يتصدّر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الخامس بـ89 مليون جنيه

استمر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز في صدارة قائمة شباك التذاكر، حيث حقق في أسبوع عرضه الخامس 4 ملايين و397 ألفا و694 جنيها، وفق شركات التوزيع.

ووصلت إيرادات الفيلم إجمالا بعد 4 أسابيع إلى 89 مليونا و587 ألفا و738 جنيها، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم غادة عادل، باسم سمرة، نسرين أمين، يسرا، ماجد المصري، أصالة، محمد لطفي، سيد رجب، وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وجاء في المركز الثاني فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وحقق في أسبوعه الأخير مليونين و805 آلاف و991 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 7 أسابيع إلى 96 مليونا و932 ألفا و358 جنيها.

يشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وثالثا جاء فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمي، وحقق في أسبوع عرضه الرابع مليونا و396 ألفا و425 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه إلى 34 مليونا و 428 ألفا و447 جنيها.

فيلم "خيال مآته" يشارك في بطولته منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، انتصار، وياسر الطوبجي، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "الكنز 2"، وحقق أيضا في أسبوع عرضه الرابع 312 ألفا و672 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه إلى 5 ملايين 753 ألفا و149 جنيها.

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الكنز 2" إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبدالرحمن.

وأخيرا جاء فيلم "إنت حبيبي وبس"، وحقق في أسبوعه الأخير 106 آلاف و142 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أسابيع إلى مليونين و805 آلاف و460 جنيها.

"إنت حبيبي وبس" من بطولة محمود الليثي، بوسي، صوفينار، هالة فاخر، ومحمد ثروت، تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

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