كريم عبد العزيز ونجوم الفن في حفل زفاف أحمد فهمي

حرص النجم كريم عبد العزيز على حضور حفل زفاف الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، الذي يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
ويحضر حفل الزفاف عدد من نجوم ونجمات الفن، من بينهم أشرف عبد الباقي، وأحمد عز، ولبلبلة، وكريم عفيفي، وخالد عليش، وطلعت زكريا، وغيرهم.
ووجه أحمد فهمي، وهنا الزاهد الدعوة لعدد كبير من نجوم الفن لحضور حفل الزفاف، وحرصا على إقامته قبل انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقبل أن يسافر النجوم إلى مدينة الجونة خلال الأيام المقبلة لحضور فعاليات المهرجان.
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