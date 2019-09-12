شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقطات لم تنشر من كواليس الاستعداد لحفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد فهمى بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وننشر إحدى اللقطات من الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة قبل انطلاق الحفل، التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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أحيا الحفل عدد من نجوم الغناء فى مصر، وسط حضور حاشد لعدد كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، ومن أبرز النجوم الذين يحضرون الحفل أحمد عز، كريم عبد العزيز، اشرف عبد الباقى، لبلبة، أكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، اسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفنى هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمى، مدير التصوير جلال الزكى.

كما حضر المنتج محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، والمخرج أحمد خالد موسى، محمد على رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، عماد زيادة.



