شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز رقم ( 1) فى السينما.. يدخل 2020 بـ 4 أفلام .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انشغل لمدة 5 سنوات عن السينما، وظل جالساً فى منزله، علماً بأنه حضر أكثر من فيلم طوال تلك المدة، إلا أن الظروف عاندته ولم يتم تنفيذ تلك المشاريع التى لطالما يرغب فى تقديمها، ولكن بعد فترة توقف وتفكيير مع الذات، قرر النجم كريم عبد العزيز الذى وجد ضالته وأصبح واحداً من أشرس النجوم فى السينما حاليا، محققاً أرقاماً غير مسبوقة فى صناع السينما، التواجد بشكل مستمر والدليل خلال فيلم "نادى الرجال السرى" الذى عرض فى السينمات شهر يناير الماضى، وحقق 64 مليون جنيه، وحاليا يعرض له فيلم "الفيل الازرق 2" الذى يتصدر ايرادات التاريخ السينمائى مقترباً من 100 مليون جنيه، ليصبح رقم واحد فى السينما حالياً.

كريم عبد العزيز صرح الأسبوع الماضى عن عدم رضاه عن فترة توقفه عن السينما، خاصة بعدما وجد رصيده السينمائى 19 فيلماً فقط، منذ أن بدأ التمثيل، وأعلن بكل قوة أنه كل موسم سيتواجد بفيلم سينمائى للجمهور الذى يعتبره واحداً من أهم نجوم مصر والوطن العربى .

وخلال التقرير التالى يستعرض ”الخليج 365” خطة كريم عبد العزيز فى سينما 2020، حيث يشارك بـ 4 أفلام دفعة واحدة .. وهم كالتالى :

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– فيلم "العبض لا يذهب المأذون"، من المقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبلة، ويشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من نيللى كريم ، غادة عادل، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، واخرون، الفيلم من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندى.

- فيلم " كيره والجن" 1919، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، ويكتب أيضاً سيناريو وحوار الفيلم، من إخراج مروان حامد، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، حيث بدأ نجوم العمل التحضيرات والأستعدادت للفيلم، المقرر عرضه فى صيف 2020.





– فيلم "الفيل الازرق 3" أعلن النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، أنه تم الاتفاق بينه وبينر شركة الإنتاج والمخرج مروان حامد، على تقديم جزء ثالث من الفيلم خلال الفترة المقبلة، بنفس فريق العمل، وربما تحدث بعض التغيرات فى الأبطال.

– فيلم "الفارس" ، أعلن كريم عبد العزيز والمخرج محمد سامى منذ فترة عن تعاون الثانى لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "الفارس"، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن البدء فى تصويره أو الممثلين المشاركين، وربما يتأجل لعام 2021.



