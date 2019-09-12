شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. نساء فى حياة القيصر كاظم الساهر .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كم امرأة تمنت رجلا من فصيلة "الكواظم"، رجل يمسك بيد امرأته فى النزول والصعود، ويقوم حين تقوم احترامًا لها، ويفيض شعرًا وغناءً فى غرام محبوبته، ويهديها باقة ورد تغنيها عن كل كلمات الغزل والعشق، تلك الصورة التى رسمها كاظم الساهر واستقرت فى وجدان الفتيات حين يقبلن على اختيار شريك حياتهن، فمنحناه لقب "مطرب المرأة" .

دائما يدور الحديث - عند ذكر القيصر - حول النساء فى حياة كاظم الساهر إذ لم يسلم - ولسنوات طويلة - من شائعات ارتباطه سواء من داخل الوسط الفنى أو خارجه، رغم فرضه سياجًا قويًا حول حياته الخاصة، ويتساءلن من تلك المرأة التى يغنى لها كاظم كل هذه الأشعار المفعمة بالحب والرومانسية؟ يا لها من فتاة محظوظة دعت لها أمها فى ساعة استجابة!.





تزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه وكان عمره 19 عاما، وانفصل عن زوجته بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

فى التسعينات، انتشرت شائعات حول ارتباط كاظم الساهر بالفنانة التونسية لطيفة، وقيل إنها سبب انفصاله عن زوجته وزادت الأقاويل حين تجاهل كاظم دعوتها لحضور زفاف ابنه وسام، وتكهن البعض بأنها غنت له أغنية "غرامك مزيف ضميرك عدم" لكن لطيفة نفت الشائعة فى تصريحات تليفزيونية.

الفنانة يسرا محنوش

الفنانة يسرا محنوش كانت ضمن فريق كاظم الساهر فى ذا فويس 2014، وذاعت الأخبار عن وجود قصة حب بينهما، لكن القيصر خرج ونفى هذا الأمر.

ملكة جمال العرب 2016

انتشرت شائعة ارتباط كاظم الساهر بملكة جمال العرب فى 2016، بعد تسريب العديد من الصور التى تجمعهما فى أكثر من مناسبة سواء فى بيروت أو لندن، لكنها نفت هذا الزواج.

المذيعة اللبنانية جسيكا عازار

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تكرر ظهور الفنان كاظم الساهر مع المذيعة اللبنانية جسيكا عازار مقدّمة نشرة أخبار قناة الـ "MTV" ، أثيرت أقاويل حول ارتباطهما، لكن الثنائى لم يردا على تلك الشائعات لفترة طويلة حتى خرجت "جيسيكا" وأكدت أن علاقتها بالقيصر علاقة صداقة فقط.

شيرين عبد الوهاب

من منا ينسى مغازلة شيرين عبد الوهاب لكاظم وتقديمه وردة وغنائه لها، خلال حلقات برنامج "ذا فويس" مما أثار الشكوك حول زواجهما، خاصة بعد أن صرحت شيرين بأنها تتمنى "إنجاب بيبى منه" لكن القيصر أعلن أن علاقته بشيرين علاقة أخوة، وهو ما أكدته شيرين وقالت:"ليس لدى حتى رقم هاتف كاظم الساهر".

المغربية سارة

المغربية سارة، مهندسة ديكور كانت مشرفة على تجديد ديكور منزل كاظم الساهر فى المغرب، ومع ظهورها معه فى أكثر من مناسبة شاعت أخبار ارتباطهما.

"انسى العالم"

لاحقت كاظم الساهر الإشاعات بخصوص ارتباطه بموديل "انسى العالم"، وكان الصمت الذى لازم قيصر الغناء العربى أكد هذه الشكوك لدى بعض معجبيه.

صفوة

وادعت الراقصة صفوة ارتباطها بقيصر الغناء العربى كاظم الساهر، وتحدث كاظم الساهر نافيا ما ادعته صفوة مؤكداً أنها تسعى لاكتساب الشهرة، وأنه لا يعرفها شخصيًا.

هيفاء حسين

هيفاء حسين، إعلامية عراقية ارتبط اسمها باسم القيصر لفترة، وقيل إنه تزوجها سرا، ولكن المكتب الإعلامى للفنان العراقى نفى هذه الشائعة، وأكد أنها مجرد قصة خيالية.

الفنانة التونسية سارة مقنى

وأخيرا، أعلن كاظم الساهر خبر خطوبته من الفنانة التونسية سارة مقنى، التى تبلغ 35 عاما، وذلك خلال حفله فى واشنطن.