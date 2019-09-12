شكرا لقرائتكم خبر عن بمايوه أسود ونظارة شمس.. نانسى عجرم تودع الصيف مع بناتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نانسى عجرم، على الاستمتاع بآخر أيام الأجازة الصيفية، مع عائلتها وشاركت نانسى جمهورها بصورة لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية مايوه لونه أسود و نظارة شمس، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، وفى صور أخرى ظهرت نانسى تلهو مع ابنتيها فى البحر.

من ناحية أخرى أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيراً مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الشهر الماضى.

يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

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