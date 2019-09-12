شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات.. أشرف عبد الباقى فى ضيافة ”الخليج 365” للحديث عن حياته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل ”الخليج 365” النجم أشرف عبد الباقى، فى الرابعة عصر اليوم الخميس، فى ندوة فنية مطولة للحديث عن مجمل أعماله ومشاركاته الفنية، ومسرح مصر الذى حقق من خلاله نجاحا كبيرا، وساهم فى خلق العديد من الفنانين الشباب مثل على ربيع ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد أنور وكريم مغاورى وغيرهم، كما يتحدث عن تجربته المسرحية الأخرى التى يقيمها على مسرح نجيب الريحانى، بالإضافة إلى تجربيته البرامجية مع برنامج "قهوة أشرف"، المذاع على شبكة قنوات الحياة.

وسيخرج "عبد الباقى" فى بث مباشر من" الخليج 365" للتواصل مباشرة مع متابعيه والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى يقدم برنامج "قهوة أشرف" عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم.