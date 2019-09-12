شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. هكذا وصف بليغ حمدى أم كلثوم وكشف دور محمد فوزى بحياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة الملحن الكبير بليغ حمدى، الذى يعد واحداً من أشهر الملحنين فى مصر والوطن العربى، حيث ترك بصمة كبيرة فى عالم الموسيقى العربية، بتلحين العديد من الأغانى لأهم نجوم الوطن العربى، وكان بليغ سببا فى تغيير شكل الخريطة الموسيقية فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، لتتوالى بعد ذلك ألحانه وتعاونه مع النجوم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وشادية ونجاة ومحمد رشدى وسميرة سعيد وغيرهم.

وفى لقاء إذاعى نادر كشف الراحل أن أول لقاء جمعه بأم كلثوم كان وهو بعمر 21، فى سنة 1958، عندما أرسلت فى طلبه لتستمع لأحد ألحانه، وتم التعاون بينهما لأول مرة بأغنية "حب إيه"، مشيرا إلى أنها بتلك الخطوة تجاوزت كل التقاليد، وأثبتت أنها فنانة متواضعة بموهبة جبارة.

كما تحدث عن محمد فوزى كذلك مؤكداً أن تفكيره معاصر فى الموسيقى، وأنه بالنسبة له الأخ اللى قدمنى واحتضننى؟ مضيفاً أنه كان مقتنعا به وقدمه لأم كلثوم جعله يلحن لها بدل منه ولكل المطربين".

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وأوضح بليغ حمدى أن سر تميز صوت أم كلثوم وأدائها كان بسبب حفظها القرآن الكريم، واصفا صوتها بالصوت الذى لن يتكرر مرة أخرى، مؤكداً أنها رغم كل تلك الموهبة والطاقة التى كانت بداخلها، إلا أنها كانت شخصية بسيطة ومثقفة جدا وليس فنيا فقط.