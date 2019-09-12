شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الأزمة الصحية للفنان السعودى خالد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان السعودي، خالد سامي، إلى وعكة صحية، ألزمته السرير في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، مساء أمس .

وتأتي هذه التطورات الصحية لسامي بعد نحو 3 أشهر من تجاوزه لأزمة صحية مماثلة، عندما كان في مدينة جدة خلال شهر رمضان الماضي.

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ونقلت قناة العربية نت عن مقربين من الفنان، أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

ويعد خالد سامي، الذي قدم عدداً من الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير"، أحد الممثلين السعوديين الذين لهم بصمة في الدراما السعودية. كما سبق له أن شارك في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.

حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأمريكا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات.